ROMA (ITALPRESS) – Un sistema di spaccio basato su una “staffetta” tra auto è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Primavalle, a Roma. In manette sono finiti un 41enne albanese e una 24enne romana, gravemente indiziati in concorso dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento.

Le indagini, condotte dagli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma e dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, sono partite dall’osservazione di una piccola utilitaria parcheggiata sempre nello stesso punto della strada. Gli agenti hanno scoperto che il veicolo veniva utilizzato come deposito mobile della droga, mentre un’altra auto svolgeva un continuo lavoro di staffetta, fermandosi brevemente accanto al mezzo per poi ripartire e tornare più volte nel corso della giornata.

Dopo giorni di appostamenti è scattato il blitz, con perquisizioni nell’appartamento riconducibile ai due indagati. I poliziotti hanno fatto irruzione sorprendendo l’uomo mentre tentava di disfarsi della droga nel bagno, azionando ripetutamente lo sciacquone, coperto dalla giovane donna. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre 7mila euro in contanti, una macchina conta banconote, bilance di precisione e materiale per il confezionamento.

In casa sono stati trovati anche orologi di pregio e decine di grammi d’oro, ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Nel veicolo utilizzato come deposito gli agenti hanno invece scoperto oltre un chilo di droga tra cocaina e chetamina, oltre a una pistola con matricola abrasa e 130 cartucce. I due sono stati arrestati e trasferiti nelle carceri di Carcere di Rebibbia e Carcere di Regina Coeli. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

