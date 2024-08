PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La staffetta uomini 4×100 ha conquistato la finale olimpica ai Giochi di Parigi. Gli azzurri Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Matteo Melluzzo, in quinta posizione nella prima semifinale, sono stati ripescati col secondo tempo (38.07). Domani gli azzurri potranno difendere la medaglia d’oro conquistata a Tokyo2020. “La mia sensazione è quella di esser andato molto forte anche se i dati sembrano dire cose diverse. L’importante è esser passati in finale, domani sarà un’altra gara. Proveremo a rifare quanto fatto a Tokyo” ha dichiarato Marcell Jacobs al termine della prova. “Siamo di nuovo in una finale olimpica, daremo tutto. Il cambio con Melluzzo è andato bene, invece è stato un pò schiacciato quello con Desalu”. Dello stesso avviso Filippo Tortu: “Siamo qui per lottare e domani daremo tutto, di certo dovremo correre meglio. L’atmosfera è fantastica”. Qualche difficoltà invece per per Fausto Desalu: “Avevo un pò di stanchezza per la gara di ieri nei 200. E’ andata, vediamo domani”. Buon esordio olimpico invece per Matteo Melluzzo: “Credo di aver fatto una buona prestazione, anche il cambio con Jacobs è andato bene”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]