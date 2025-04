Lo staff di Vittorio Sgarbi “Non è isolato e riceve visite”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel richiamare la stampa ad osservare quanto stabilito dalle regole deontologiche e dal garante della privacy sulle condizioni di salute delle persone, anche di personaggi pubblici (quale Sgarbi certamente è) ed in particolare al “rispetto della dignità, del diritto alla riservatezza e al decoro personale”, si sente la necessità di smentire e precisare alcune notizie inopportunamente circolate in questi giorni sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi”. Lo precisa in una nota l’ufficio stampa dell’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi, in riferimento a un serie di articoli apparsi in questi giorni su giornali e siti web, riguardanti il ricovero presso il Policlinico Gemelli dello storico e critico d’arte. “Il professore Sgarbi è tutt’altro che “isolato”, come pure, impropriamente, hanno scritto diversi siti di gossip. Infatti, accanto a lui sono sempre presenti Sabrina Colle, i familiari ed i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia”, prosegue la nota.

“Inoltre, negli ultimi 20 giorni, ha ricevuto la visita non solo di amici di vecchia data, ma anche di illustri personalità pubbliche ed istituzionali. Così come gli sono pervenuti (e continuano a giungergli) numerosissimi messaggi di solidarietà, per i quali coglie l’occasione di ringraziare sentitamente tutti, non potendo rispondere immediatamente a ciascuno; cosa che si riserva di fare nelle prossime settimane, quando tornerà alle sue consuete attività – conclude l’ufficio stampa di Sgarbi -. Allo stato attuale ogni altra notizia o considerazione – qualunque sia la fonte – è frutto di sensazioni personali, come tali inaffidabili”.

