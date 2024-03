MILANO (ITALPRESS) – “Se le squadre dicessero che San Siro non interessa più non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Ho già avuto contatti in proposito” che “fanno riferimento a due, tre multinazionali, io ho rapporti continui, loro sarebbero interessati. Quindi alla mal parata, E non è quello che io voglio, si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo e a eventi di varia natura”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la diretta social “Cose in Comune”. “San Siro ha storia per il calcio ma anche per i concerti. Il mondo della musica dal vivo è un business molto importante, fa più fatturato del cinema, ed è chiaro che a loro interesserebbe – ha proseguito – . Io ho detto che, nel mettere a posto San Siro, dovrà essere compatibile per i concerti”, in particolare “ho detto di lavorare sull’insonorizzazione”. (ITALPRESS).

Foto: trl