Stadio, per il decennale di “Miss Nostalgia” arriva un’edizione limitata in vinile

MILANO (ITALPRESS) – A dieci anni dalla sua pubblicazione, Miss Nostalgia torna in una veste esclusiva con un’edizione limitata in vinile crystal, in uscita il 27 febbraio. Il vinile contiene “Un giorno mi dirai”, brano vincitore della 66esima edizione del Festival di Sanremo, e racconta un passaggio fondamentale nella storia di Stadio e nel percorso artistico di Gaetano Curreri, autore e voce di un repertorio che continua a parlare a generazioni diverse.

Pubblicato nel 2016, Miss Nostalgia rappresenta un momento chiave: un punto di arrivo e, allo stesso tempo, un nuovo inizio. Un album che restituisce la fotografia di una fase intensa e autentica, in cui scrittura, memoria e musica si intrecciano, dando forma a uno dei capitoli più significativi del pop-rock italiano. Il disco include collaborazioni che hanno segnato profondamente la musica italiana, come “Noi come voi”, impreziosita dal sax originale di Lucio Dalla, e “Tutti contro tutti”, con la partecipazione straordinaria di Vasco Rossi. Non semplici featuring, ma incontri artistici e umani che contribuiscono a definire l’identità profonda di questo lavoro.

“Sono passati dieci anni dalla vittoria a Sanremo e riascoltare oggi Miss Nostalgia mi riporta a un momento molto intenso della nostra storia. Dentro questo disco c’è un passaggio importante, che si è chiuso con ‘Un giorno mi dirai’, una canzone che per noi ha rappresentato molto, anche dal punto di vista umano. C’era Giovanni Pezzoli, il nostro batterista storico, che in questa occasione mi piace ricordare, perché rende quel periodo ancora più speciale. Oggi continuo questo percorso con Andrea Fornili e Roberto Drovandi, con cui, dopo più di quarant’anni, porto avanti il nostro modo di stare nella musica, che racconta chi siamo. Tornare sul palco affiancando Tommaso Paradiso significa incontrare una generazione capace di ascoltare e di rispettare la storia, portandola nel futuro. È così che una band continua a vivere: quando il proprio percorso incontra i giovani, che prendono quelle canzoni, quel suono, e li fanno diventare parte del loro tempo. È un passaggio di testimone vero, perché sono loro i nuovi innovatori del futuro” dice Gaetano Curreri.

– Foto ufficio stampa Universal Music –

(ITALPRESS).