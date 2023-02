Stadio Milano, Sala “Ormai il vecchio San Siro non lo vuole nessuno”

"Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune, però un passo alla volta, aspettiamo queste 2-3 settimane e vediamo il Milan cosa dirà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo aver appreso che sia i rossoneri che l'Inter stanno pensando ad un nuovo stadio, i nerazzurri fuori dalla città. col1/trl/gsl