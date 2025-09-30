Stadio Milano, Fontana “Delibera impegnativa, contrasti prevedibili”

MILANO (ITALPRESS) - "Non giudico nessun atteggiamento. Valuto che era una delibera impegnativa, quindi è prevedibile che ci possano essere stati all'interno delle due formazioni politiche dei contrasti o dei conflitti. Io credo che l'aula sia sovrana". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento "Il Rotary e lo sport: valori in movimento. Sfide e opportunità della nostra regione" commentando la decisione di parte di Forza Italia di non partecipare al voto in comune sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro, mossa risultata decisiva per l'approvazione del testo. Sulle dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala che alla fine "contano i risultati", Fontana ha risposto "speriamo che si possa realizzare (lo stadio, ndr), il percorso è ancora lungo. Vedremo". xh7/tvi/mca1