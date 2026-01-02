SR GT 400, Aprilia porta l’avventura nel mondo scooter

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia entra con decisione nel segmento degli scooter GT di media cilindrata e lo fa secondo la propria tradizione, proponendo un mezzo che non si limita a seguire le regole, ma le ridefinisce.

Il nuovo Aprilia SR GT 400 è un vero crossover su due ruote, capace di unire la praticità dello scooter alla filosofia progettuale e al know-how motociclistico che hanno reso il marchio di Noale un riferimento sia su strada sia in off-road. Spinto da un moderno monocilindrico 400 cc Euro 5+, raffreddato a liquido e accreditato di 36 CV, SR GT 400 promette prestazioni di vertice nella categoria, anche grazie a un peso contenuto in 186 kg in ordine di marcia, che si traduce in uno dei migliori rapporti peso/potenza del segmento. Nel traffico urbano è agile e reattivo, nel misto divertente e preciso, mentre alle velocità più sostenute mantiene una notevole stabilità. E quando l’asfalto finisce, non si tira indietro. La ciclistica è uno dei punti di forza: telaio a doppia culla in acciaio, sospensioni a lunga escursione con forcella rovesciata da 41 mm e doppio ammortizzatore posteriore, oltre a un impianto frenante di derivazione motociclistica con ABS a due canali e pinza anteriore ad attacco radiale. Il tutto è supportato da una dotazione elettronica completa, con controllo di trazione regolabile e disinseribile, pensata anche per l’uso in off-road leggero.

Deciso e personale anche il design, ispirato alle sportive e alle adventure Aprilia: linee tese, sovrastrutture essenziali, gruppi ottici full LED e parabrezza regolabile. Il risultato è uno scooter dal carattere forte, capace di soddisfare chi cerca comfort e autonomia – oltre 300 km – senza rinunciare a emozione e piacere di guida. Con SR GT 400, Aprilia alza l’asticella del segmento GT, proponendo uno scooter che guarda oltre la città e invita a esplorare nuovi percorsi.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

