MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell’andata, guadagna l’accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembèlè in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita. Dopo nemmeno tre minuti, gli ospiti sono già in vantaggio. Kvaratskhelia chiede e ottiene un triangolo, si invola sulla sinistra e serve a rimorchio Dembèlè, che buca Neuer con un mancino ravvicinato di prima intenzione. Al 27′ è Olise a provarci con il suo classico sinistro a giro sul palo lontano, ma la sfera termina alta di poco. Alla mezz’ora, scattano le proteste bavaresi per un possibile secondo giallo non assegnato a Nuno Mendes per fallo di mano, ma l’arbitro fischia una presunta irregolarità precedente di Laimer. Al 33′ ci vuole un super Neuer per salvare in corner un’incornata nell’angolino di Joao Neves. Al 44′ è Musiala a sfruttare uno spazio centrale per andare al tiro con il mancino, ma Safonov respinge in tuffo. In pieno recupero, Tah ci prova di testa su un piazzato battuto da Kimmich ma la palla esce. Si chiude il primo tempo con i francesi avanti. Il primo squillo della ripresa arriva al 12′ ed è firmato dagli uomini di Luis Enrique, che vanno alla conclusione con Kvaratskhelia con il sinistro, ma Neuer salva di piede. Sette minuti più tardi, Douè si mette in proprio e sgasa sul centro-destra andando poi al tiro, ma Neuer è attento e devia in angolo. Al 24′ è Safonov a sventare in tuffo un destro ravvicinato ma debole di Luis Diaz. I parigini si difendono bene e al 43′ vanno vicini al raddoppio quando Neuer deve deviare in corner un destro del neo entrato Barcola. I padroni di casa si riversano in attacco e in pieno recuperano siglano l’1-1 grazie a Kane, che infila Safonov grazie a un potente mancino sotto la traversa. Manca però troppo poco al fischio finale e il risultato non cambierà più. Il prossimo 30 maggio, a Budapest, il Psg proverà a difendere il titolo nella finalissima contro l’Arsenal.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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