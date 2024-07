CATANIA (ITALPRESS) – “Il sogno si è realizzato. E abbiamo ottenuto importanti risultati. Sempre più persone fanno sport all’aria aperta, il tasso di obesità si è ridotto in alcune zone d’Italia anche di 2 punti percentuali. Sempre più amministratori locali credono nella rivoluzione dolce”. Il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, parla di progetti, di sinergie, di una Sicilia, che a margine delle difficoltà strutturali esistenti, ha voglia di emergere, di credere nella sportivizzazione delle città. “Siamo arrivati già a 39 città siciliane che hanno aderito allo SportCity Day, e a 120 in tutta Italia, che si terrà il prossimo 22 settembre. Con molto entusiasmo l’Italia si sta trasformerà in una palestra a cielo aperto nell’ottica di un percorso di rinnovamento già in atto da alcuni anni. Puntiamo a superare i 500 mila partecipanti. Per noi è motivo di orgoglio poter contribuire al miglioramento del benessere sociale e far sì che le Sport City diventino utile strumento di educazione ambientale”.

Al Meeting Regionale, svoltosi nel Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati, c’è grande voglia di confronto e di condivisione tra i numerosi partecipanti in rappresentanza delle città siciliane e delle ASD che daranno vita al prossimo appuntamento di settembre. ll sindaco del comune etneo, Marco Rubino, ricorda la tradizione sportiva del comune etneo e la grande sensibilità mostrata in tema sportivo: “Puntiamo molto allo sport, come una delle principali agenzie educative dopo la famiglia e scuola. Lo sport è sociale, aggregazione, senso di appartenenza, lavoreremo in questa direzione per migliorare l’offerta e crescere sul territorio, collaborando con gli altri comuni”. Anche il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha voluto salutare e augurare buon lavoro tramite un video messaggio non potendo presenziare di persona poichè fuori sede. Enzo Falzone, vice presidente vicario regionale del Coni, ha sviluppato nella sua analisi, il lavoro svolto in questi anni fatto dal Comune di Catania nella creazione degli spazi all’aperto. “Le infrastrutture al coperto e quelle all’aperto collocano Catania all’avanguardia in Italia. Lo sport per tutti diventa la chiave di volta per combattere la sedentarietà. In questo senso SportCity stimola proprio questo e tanto altro”.

Presentata pubblicamente proprio l’idea sinergica di costruire un progetto comune che si chiama “Sport di Strada”, proprio per riportare vecchie tradizioni di un tempo in piazza o in spazi all’aperto, i cosiddetti oratori laici. “Lo sport ci arricchisce sul piano umano, ma sul piano sociale. Gli eventi che ospitiamo e promuoviamo hanno tutti questa direzione, quella di poter creare un connubio sport, turismo con tutti i riflessi che sviluppa”.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ricorda gli impianti riqualificati con l’Istituto di Credito Sportivo, ribadendo “che lo sport costituisce un settore chiave di ogni comunità. Noi lavoreremo in questa direzione per diventare sempre più polo nevralgico, sfruttando il turismo sportivo”. Il sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, ha sottolineato la difficoltà delle amministrazioni che si trovando in dissesto, l’altrettanta sensibilità politica e civile nell’esaltare le potenzialità dello sport e del tempo libero. “Stimoliamo l’attività nei parchi e nelle aree libere. Noi crediamo molto nello sport, abbiamo ospitato in passato grandi eventi e crediamo fortemente nell’attività motoria a tempo libero, nello sviluppo della sensibilità nei cittadini”.

Si è creata una tavola rotonda che ha prodotto anche diversi spunti di riflessione. Gianni Melluzzo, ad esempio, in rappresentanza del territorio siracusano, ha ricordato il valore di tutte quelle iniziative sportive che riescano a legare lo sport alla cultura, sfruttando le straordinarie potenzialità artistico e naturale della nostra Sicilia. Giuseppe Leanza, referente regionale della Fondazione SportCity, ha illustrato Run Activity Race, l’evento che consentirà, grazie al supporto di partner privati, di sviluppare iniziative sportive in occasione del 22 settembre. “A Catania, ad esempio, proporremo una camminata sul lungomare che da piazza Battiato, porterà i partecipanti ad Aci Castello, invitando le amministrazioni presenti a organizzare anche loro iniziative analoghe sui loro territori. Lo scopo è regalare voucher sportivi a quelle famiglie che non possono far svolgere attività sportiva ai propri ragazzi”. Diversi i contributi proposti con alcuni contributi video come quello di Domenico Repetto, dirigente del Ministero dell’Ambiente, dell’On. Mauro Berruto di Roberto Lamborghini e Alberto Bonomi. Interessante l’intervento di Gianluca D’Antoni, Capo Area Sud dell’Istituto di Credito Sportivo, che ha ricordato le strutture riqualificate con i mutui concessi, il quadro delle infrastrutture ammodernate, ma anche le possibili soluzioni da prospettare per il futuro. Il tutto supportato dal video di Debora Miccio dirigente marketing di Ics e per finire quello del giornalista Federico Pasquali che ha approfondito il tema della comunicazione.

– Foto Ufficio Stampa Fondazione Sportcity –

(ITALPRESS).