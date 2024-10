ROMA (ITALPRESS) – Cultura Italiae e Sport Italiae promuovono la raccolta firme per la campagna a sostengo dello sport come prevenzione e terapia prescrivibile dal Sistema Sanitario Nazionale. “Ora si parte – recita una nota – Inverare la Costituzione e l’art. 33 insieme, al di là delle barriere, di ogni steccato o appartenenza per quello che una volta era definito ‘Bene Comunè. Cultura Italiae e Sport Italiae sono nate per questo, per dimostrare che insieme non solo si può ma si deve”. I DDL adesso in discussione grazie all’operato comune dei senatori Daniela Sbrollini e Paolo Marcheschi “ci pongono nella giusta strada e ci impongono di dare il nostro contributo affinchè, grazie alla sensibilità dimostrata da sempre sul tema dal ministro Andrea Abodi e alla disponibilità avuta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, si possa raggiungere questo importante risultato. Insieme si può e si deve”, ha concluso il comunicato.

– Foto Cultura Italiae –

(ITALPRESS).

