Sport, Fedriga “Friuli-Venezia Giulia modello per investimenti e salute”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia rappresenta un primato a livello nazionale per gli investimenti nello sport, che non è solo attività sportiva ma anche economia, salute e coesione sociale”. Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo oggi a Trieste a margine dell’incontro “Sport in regione, opportunità e fondi per lo sport regionale”. All’appuntamento, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e condiviso con il Ministro per lo Sport, il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, la società Sport e salute, l’Istituto per il credito sportivo e il Gse, hanno partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Presenti inoltre il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore per la Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro. “Sport in regione” è stata lanciata lo scorso anno in occasione del festival “L’Italia delle Regioni” a Venezia ed ha avuto il suo battesimo ufficiale un mese dopo a Matera. L’inziaitiva è itinerante e oggi ha fatto tappa a Trieste con l’obiettivo di accompagnare i territori nel percorso di orientamento e accesso ai numerosi finanziamenti disponibili a favore del mondo sportivo.

Fedriga ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale con il Governo, evidenziando come “con il ministro Abodi sia stato avviato un rapporto rinnovato tra Stato e Regioni, fondato su integrazione e sinergia delle politiche”. In questo contesto, il governatore ha ribadito che la Regione “crede fortemente nella possibilità che le risorse messe a disposizione possano generare ulteriore crescita proprio grazie a una collaborazione costruttiva con il livello nazionale”. Il presidente ha quindi rimarcato l’impegno già consolidato del Friuli Venezia Giulia nel settore, ricordando come il territorio sia riconosciuto anche a livello nazionale per l’entità degli investimenti destinati allo sport. “Le nuove progettualità condivise con il Ministero rappresentano ulteriori opportunità di sviluppo, anche per una regione che strutturalmente ha già investito molto, ma nella quale resta ancora molto lavoro da fare”. Nel suo intervento Fedriga ha inoltre richiamato il valore sociale dello sport, definendolo “uno strumento fondamentale di rafforzamento delle comunità, capace di mantenere vivi anche i piccoli comuni e di offrire opportunità alle periferie”. In questa direzione si inseriscono, ha evidenziato, “le importanti risorse nazionali destinate al rapporto tra sport e periferie”. Infine, il governatore ha posto l’accento sul ruolo dello sport come presidio sanitario: “Rappresenta la prima forma di prevenzione per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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