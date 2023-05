ROMA (ITALPRESS) – Sensibilizzare e mobilitare cittadini, istituzioni e imprese sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. E’ questo l’obiettivo della sesta edizione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”. Un progetto che ha portato, in 5 anni, a realizzare più di 3.500 eventi con il preciso scopo di diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Con il patrocinio di Coni e Cip, l’evento “ESG: S come Social, S come Sport” sottolinea casi di successo che testimoniano il valore dello sport come vettore di sostenibilità. “Se riuscissimo a investire sempre di più nello sport sarebbe un passo importante. Tutti noi abbiamo molto da imparare e facendolo potremmo essere dei dirigenti sportivi migliori migliorando anche il paese” le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. L’evento, che ha riunito le federazioni Pesistica, Canoa e Kayak, Sport Rotellistici e Vela, oltre al Comitato Promotore E-Sport Italia, racconta il contributo che lo sport può dare alle iniziative come quella della tutela della salute e del benessere, l’uguaglianza di genere e la costruzione di società eque, pacifiche e inclusive.

A testimoniare questo impegno è stato, tra gli altri, Francesco Bonincontro, segretario generale della Fipe, che ha sottolineato come “abbiamo intrapreso da tempo un percorso per gettare le basi di una nuova sostenibilità culturale federale. L’intenso lavoro sui temi della formazione tecnica, dell’inclusione sociale, delle attività di reclutamento e avviamento alla disciplina sportiva e della valorizzazione dei giovani talenti ha consentito di centrare risultati importanti quali le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Tokyo e l’avvio del progetto Sthenathlon Young. Nello svolgimento delle sue attività più tipiche, la Federazione ha l’opportunità di porre al centro la valorizzazione della persona, promuovendo lo sport come strumento educativo e di promozione sociale che può portare benefici concreti nella qualità della vita, nella salute e nel benessere delle comunità”, le sue parole.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com