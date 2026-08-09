SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo riscatta la caduta nella Sprint Race e domina dal primo all’ultimo giro, precedendo al traguardo il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Completa il podio uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo nonostante una condizione fisica tutt’altro che ottimale. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) su Pedro Acosta (Ktm), bravo a difendersi all’ultimo giro dagli attacchi di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Si chiude un weekend difficilissimo per le Ducati ufficiali: caduta per Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez è solamente settimo a quasi dieci secondi dalla vetta.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 38’30″059 alla velocità media di 178.0 km/h
2. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 2″538
3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 3″393
4. Alex Marquez (Esp) Ducati a 4″702
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 6″256
6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 6″382
7. Marc Marquez (Esp) Ducati a 9″550
8. Brad Binder (Rsa) Ktm a 22″288
9. Luca Marini (Ita) Honda a 23″845
10. Diogo Moreira (Bra) Honda a 25″411
Giro veloce: Raul Fernandez (lap 2) in 1’58″457 alla velocità media di 179.3 km/h
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
PILOTI
1. Jorge Martin (Esp) 240 punti
2. Marco Bezzecchi (Ita) 209
3. Ai Ogura (Jpn) 203
4. Marc Marquez (Esp) 200
5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 199
6. Raul Fernandez (Esp) 184
7. Pedro Acosta (Esp) 163
8. Francesco Bagnaia (Ita) 143
9. Alex Marquez (Esp) 106
10. Luca Marini (Ita) 86
COSTRUTTORI
1. Aprilia 367 punti
2. Ducati 338
3. Ktm 205
4. Honda 119
5. Yamaha 73
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).