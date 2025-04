Sport e solidarietà in Run4Hope Massigen, la staffetta per AIRC

TRIESTE (ITALPRESS) – Una staffetta benefica per ribadire, ancora una volta, come lo sport sappia unirsi alla solidarietà. Questo il concetto espresso oggi dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla partenza della quinta edizione della staffetta benefica Run4Hope Massigen, curata dall’Associazione Run4Hope Italia Onlus e che, quest’anno, devolverà il ricavato delle donazioni raccolte alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, lo sport, al servizio della comunità, diventa occasione non solo di svago, ma anche di impegno concreto. In questo caso, viene organizzata una manifestazione sportiva di rilievo: una lunga staffetta che si snoderà per diversi giorni lungo un tratto significativo dell’Italia.

Ma non si tratta solo di sport: attraverso questa staffetta, come ha sottolineato l’assessore, si raccolgono fondi destinati alla ricerca contro i tumori, con un’attenzione particolare all’oncologia pediatrica. Si tratta, dunque, di un’iniziativa di grande valore, per la quale è doveroso ringraziare le associazioni che si sono impegnate nell’organizzazione, in particolare Trieste Atletica, che ha messo a disposizione le proprie energie e competenze per la buona riuscita dell’evento.

