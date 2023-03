ROMA (ITALPRESS) – La visione inclusiva, solidale e fraterna di Papa Francesco per lo sport e per i giovani. Con Josè Mourinho, allenatore della As Roma, ne ha parlato il cardinale Josè Tolentino de Mendonça oggi pomeriggio, rilanciando lo stile dei dialoghi “Quando lo sport ti fa più nobile” avviati, lo scorso 15 marzo, con Filippo Tortu in Vaticano su iniziativa di Athletica Vaticana con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e il Dicastero per la comunicazione. “Dalla fine del mondo: 10 anni con Francesco” – con un particolare riferimento alla Giornata mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto – è stato il filo-conduttore del dialogo tra il cardinale de Mendonça e Mourinho. A moderarlo Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano. Proprio il giornale del Papa aveva promosso, un anno fa, il primo incontro tra il cardinale e l’allenatore, entrambi portoghesi. L’incontro, nell’aula magna della Pontificia Università Gregoriana, è stato reso possibile dall’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede e dal Centro fede e cultura “Alberto Hurtado” dell’Ateneo.

