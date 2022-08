MILANO (ITALPRESS) – Si concluderà il 27 Agosto con la “Cerimonia di Premiazione” il “1° Nagano International FICTS Festival”, nella città Olimpica di Nagano (Giappone), coordinato dal Presidente del Comitato Organizzatore Ryuichiro Tsuchiya e dal Senior Advisor Kimi Koyanagi (già Membro del Comitato Organizzatore Nagano Olympics 1998). Il Festival si è articolato in Proiezioni, Meeting, Mostre e, nell’ambito del Programma “Olympic Images E-Motions” promosso dalla FICTS in accordo con l’Olympic Foundation for Culture and Olympic Heritage del CIO, si svolge oggi, 26 Agosto, la “Giornata dell’Olimpismo” per promuovere i valori Olimpici e far scoprire nuovi sport attraverso proiezioni di film Olimpici e film dall’archivio FICTS.

Il 25 Agosto, invece, ha preso il via lo “Zlatibor Sportfilm International Ficts Festival” a Zlatibor (Serbia) coordinato dal Presidente del Comitato Organizzatore Vojko Korošec e dal Festival Director Peter Majerle. La Premiazione, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e sportive, è in programma il 28 Agosto. I vincitori delle 8 Sezioni di Nagano e di Zlatibor parteciperanno al “40° Sport Movies & Tv 2022 – Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, a conclusione del “World FICTS Challenge”, articolato in 20 Festival (con 130 Paesi partecipanti) in programma dal 9 al 13 novembre 2022 a Milano con una “vetrina speciale” dedicata ai Giochi Olimpici attraverso le migliori immagini di Pechino 2022 e Tokyo 2020 verso Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026.

I prossimi FICTS Festival in calendario a settembre, sono: Kampala (Uganda) dal 12 al 14 Settembre; Taskent (Uzbekistan) dal 23 al 25 Settembre; Pristina (Kosovo) dal 30 Settembre al 2 Ottobre. Gli eventi sono organizzati sotto l’egida ed in collaborazione con la FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio del Comitato Internazionale Olimpico).

foto: sportmoviestv.com

