MILANO (ITALPRESS) – Sony Music celebrerà il 40° anniversario dell’epocale capolavoro di Bruce Springsteen il 14 giugno con una nuova edizione speciale dell’album in vinile colorato con un packaging ampliato. Questa edizione creata per l’occasione comprende l’LP in versione rosso traslucido e include una copertina apribile e un libretto esclusivo arricchito con materiale d’archivio dell’epoca, nuove note di copertina redatte da by Erik Flannigan e una stampa in litografia a quattro colori.

Pubblicato il 4 giugno 1984, “Born in the U.S.A.” ha raggiunto il record imbattuto di 7 singoli della tracklist dell’album nella Top Ten Singoli e ha venduto 17 milioni di copie catturando perfettamente lo zeitgeist della cultura pop definendo una generazione. Il tour di Springsteen e la E Street Band “Born in the U.S.A.” ha incluso 156 live sold-out attraverso tutto il mondo e brani come “Dancing In The Dark,” “No Surrender” e “Glory Days” rimangono punti fermi dei loro concerti anche ora.

A 40 anni da quanto è iniziato, nell’estate del 1984, il tour “Born in the U.S.A.” Springsteen e la E Street Band iniziano le tappe europee del loro tour 2024 portando un live che è stato definito “inadeguato con qualsiasi altro vestito” (Billboard), “continuando a essere un punto di riferimento” (Rolling Stone) e “il più potente che abbia mai costruito” (Variety). Le date in Europa nel 2024 seguono un trionfante tour attraverso gli Stati Uniti lo scorso anno, che con 1 milione 600 mila biglietti è stato definito tra i migliori della carriera della band.

La nuova edizione speciale di “Born in the U.S.A.” arriva dopo l’uscita della raccolta “Best of Bruce Springsteen”, 18 tracce in vinile con doppio LP e in CD e 31 brani in formato digitale.

foto: ufficio stampa Parole e d’Intorni

(ITALPRESS).