Speziale “Volo New York-Bari motivo di grande orgoglio per Neos”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Per noi è importantissimo aver aperto questa nuova rotta in Puglia, perchè va ad ampliare l'offerta che abbiamo già dagli Stati Uniti". Lo ha detto Elisa Speziale, Sales Manager di Neos, in occasione dell'evento promosso dall'Enit all'Istituto Italiano di Cultura di New York per lanciare il nuovo volo diretto Neos da NY a Bari. xo9/fsc/gsl