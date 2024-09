PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale in via Dante, angolo via Civiletti, a Palermo. Ferito un motociclista, finito in ospedale. Era in sella ad una moto Honda che si è scontrata con una Citroen C3. Il centauro è stato sbalzato dalla moto, facendo un volo di alcuni metri e finendo sull’asfalto. Sul posto personale del 118 e agenti della Polizia di Stato. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. La circolazione nella zona è andata in tilt.

– foto gb Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]