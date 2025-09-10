ROMA (ITALPRESS) – Settembre è il mese dei rientri e delle ripartenze, dal ritorno al lavoro dopo un periodo di vacanza alla riapertura delle scuole, passando da tanti buoni propositi come l’iscrizione in palestra o l’inizio di una dieta dopo il relax estivo. Ma è anche tempo di resoconti e preoccupazioni legate ai mesi che verranno. In testa alle apprensioni degli italiani gli aspetti legati alla sfera economica familiare e, quindi, al rientro delle spese autunnali. Una preoccupazione che si registra soprattutto tra la fascia di popolazione più adulta che si ritrova ad affrontare il pagamento di tasse e spese varie legate, ad esempio, alla casa e alla vita quotidiana, secondo quanto emerge da un sondaggio di Only Numbers.

Tra i più giovani, invece, prevale l’attenzione verso la sfera lavorativa e l’avanzamento della propria carriera. In merito alle spese da affrontare in questo periodo, quasi la totalità degli italiani con figli in età scolare teme una stangata per quanto riguarda l’acquisto di libri e materiale scolastico delle prossime settimane.

Anche in questo caso, la preoccupazione maggiore si registra nella fascia di popolazione più anziana, che, spesso, si ritrova a dover dare un sostegno anche per le spese dei propri nipoti. Il sondaggio Only Numbers è stato realizzato il 2 e 3 settembre 2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

-Foto grafico Only Numbers-

(ITALPRESS).