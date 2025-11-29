Spento un principio di incendio al Teatro Alfieri di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio all’interno del teatro Alfieri, nel centro di Torino. Le fiamme sono state subito circoscritte e successivamente spente, mentre la struttura è stata evacuata. Sono in corso le verifiche di sicurezza per accertare le cause di quanto successo.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
