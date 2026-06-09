Spazio, Parmitano nell’equipaggio della missione Artemis III

ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa.



Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli statunitensi Randy Bresnik, Frank Rubio e Andrea Douglas.

“Con Luca Parmitano l’Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna”, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, Adolfo Urso. “Questa scelta – ha aggiunto – è motivo di orgoglio per tutta la nostra Nazione e conferma il ruolo di primo piano che l’Italia avrà nella nuova sfida scientifica, tecnologica e industriale legata al ritorno dell’uomo sulla Luna con la prospettiva di una presenza stabile e duratura. In questi anni abbiamo riportato lo Spazio al centro della politica industriale nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia in ESA e consolidando il rapporto strategico con la NASA. Questa scelta ci dà ragione”.



L’annuncio odierno – maturato anche grazie al lavoro del direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher – “si inserisce infatti in una fase di forte protagonismo italiano nei programmi spaziali internazionali – spiega il Mimit in una nota -: l’Italia è alla guida della Ministeriale dell’ESA, assunta alla Ministeriale del novembre scorso a Brema quando fu annunciato anche il ruolo italiano nelle prossime missioni lunari, e ha recentemente rafforzato la collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA attraverso l’intesa firmata a Washington a marzo dal ministro Urso con l’amministratore NASA, Jared Isaacman, sul modulo abitativo lunare italiano e sulla partecipazione degli astronauti italiani al programma Artemis”.



“L’Italia c’è: con i suoi astronauti, con l’ASI, con le sue imprese, i suoi distretti industriali e con le competenze scientifiche maturate”, ha concluso Urso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).