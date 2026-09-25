PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Gli esseri umani non devono essere vincolati dalla tecnologia digitale, ma liberati. Questa è una domanda impegnativa per la nostra generazione, perché tocca non solo ciò che facciamo, ma ancor più l’essenza stessa di ciò che siamo. L’intelligenza artificiale sta già rivoluzionando il lavoro, la creatività, la ricerca, l’istruzione, l’informazione e la connessione sociale. Moltiplica le nostre capacità per dieci, ma sostituisce la previsione al giudizio, la performance alla coscienza e ci porta a delegare una parte della nostra libertà”. Così il presidente francese Emmanuel Macron a Papa Leone XIV nel corso dell’incontro con le autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico nella Salle des fêtes a Parigi. Non bisogna “permettere che i modelli più avanzati cadano nelle mani di pochi che poi deciderebbero per tutta l’umanità, né di permettere che questi progressi esponenziali ci portino a perdere il controllo. Dobbiamo trovare il modo di creare un’organizzazione internazionale che concili progresso tecnologico, giustizia e umanesimo”, spiega.

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