NAPOLI (ITALPRESS) – Notte di sangue e botte per il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Intorno alle quattro di questa mattina Gianluca Pisacane è stato aggredito tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, rione in cui vive. Tre persone a volto scoperto lo hanno aspettato in Vico Tre Re a Toledo. Uno di loro ha sparato due colpi alla gamba destra del fratello dell’allenatore di calcio. Trasportato all’ospedale Pellegrini, è stato raggiunto subito dalla Squadra Mobile di Montecalvario. La polizia ha iniziato le indagini ma non è stata presentata la denuncia. Secondo le prime voci si sarebbe trattato di un regolamento di conti dopo una lite. I motivi dello scontro, però, non sono ancora chiari.

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha fatto chiarezza – attraverso un post sul suo profilo Instagram – su quanto accaduto la scorsa notte a Napoli. “Come riportato da diversi organi di stampa – ha scritto Pisacane – questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, avevamo appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento ovviamente: per lui, per tutti noi e la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo della notizia solo questo pomeriggio”. Poi ha precisato: “Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”, ha concluso l’allenatore rossoblù.

