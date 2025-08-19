Spari contro un’abitazione nel Cagliaritano, ferito un 35enne

CAGLIARI (ITALPRESS) – Diversi colpi di arma da fuoco esplosi contro la porta d’ingresso di un’abitazione. Paura nel centro di Siurgus Donigala, dove questa notte intorno alle 2 si è verificato un agguato nei confronti di un 35enne del luogo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una vicenda penale legata a una rapina in concorso, risalente allo scorso aprile. I colpi, esplosi ad altezza d’uomo, erano indirizzati verso il destinatario della misura.

Al momento del fatto, l’uomo non si trovava all’interno dell’abitazione, ma all’esterno della stessa, in compagnia di un conoscente. Quest’ultimo ha riportato una lieve abrasione a un braccio, verosimilmente provocata da schegge sollevate dall’impatto dei proiettili ed è stato trasportato al Brotzu per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Dolianova, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a risalire agli autori del grave gesto. Gli accertamenti si concentrano sull’analisi degli elementi raccolti sul posto e su eventuali collegamenti con la posizione giudiziaria dell’uomo coinvolto.

