Spara e uccide ladro nel Cuneese, al Tg1 la telefonata al 112: “Ho avuto paura”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto dei ladri in casa, e mi sono difeso”. Al TG1 la drammatica telefonata al 112 dell’uomo che domenica notte, poco dopo le 2, ha sparato circa 12 colpi di pistola contro alcune persone che si sarebbero introdotte nella sua proprietà a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, colpedone a morte una. Subito dopo l’uomo, che vive da solo in una cascina in campagna, ha chiamato il numero di emergenza 112 nella notte. “Ho ferito un ladro, non so se è morto. Ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola”, ha raccontato agli operatori, prima che la chiamata venisse trasferita ai Carabinieri. E poi ha ripetuto: “Ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Forse c’è una persona a terra, non so se è morto”. Alla domanda se avesse sparato, ha risposto: “Sì, sì, sono armati, io gli ho sparato, mi son difeso, abito qua da solo, sono in una cascina, qua in campagna”. Descrivendo la scena, ha aggiunto: “Questo qua incappucciato, era chiuso, eran fuori nel cortile, io gli ho sparato perché mi son spaventato”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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