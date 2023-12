NAPOLI (ITALPRESS) – “Da questo momento sono un ‘official scugnizzò”. Lo dice il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, che questa mattina ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli al Maschio Angioino. “Io un pochettino ero già napoletano – sottolinea a margine della cerimonia l’allenatore -. Poi quando sei qui diventa facile andare a prendere quelle che sono le ideologie, i metodi e i comportamenti dei napoletani. Questa cittadinanza onoraria ha un significato enorme, è una cosa che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità, perchè poi, oltre quelli che sono i risultati, va ad essere determinato quello che è il legame tra me e i napoletani che è una cosa magnifica. Comprato casa a Napoli? No, per il momento no, però è una cosa che può succedere” dice Spalletti. Che poi aggiunge: “Mi fa piacere che ci sia De Laurentiis perchè quello che è successo nella passata stagione è sotto gli occhi di tutti, è stato determinato dal lavoro di assieme di tutti”, il riferimento alla presenza alla cerimonia anche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Tutti allo stesso livello, tutti potevano dire la propria opinione e indicare la soluzione e se dicevano le cose giuste si andava da quella parte lì” racconta Spalletti parlando della passata stagione. “Questa compattezza tra città, calciatori e tutti quelli che hanno lavorato nel Napoli ha determinato quella bellezza” chiosa l’allenatore.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

