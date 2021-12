ROMA (ITALPRESS) – Con il rinvio di Torino-Roma, a sorpresa balza in testa nel campionato under 18 la Spal, che con la superba vittoria 4-3 sul campo della Fiorentina vola al primo posto con 26 punti. Punteggio tennistico per l’Inter che, al secondo posto con 24 punti ma una gara in meno dei ferraresi, batte 6-2 il Parma. Ricordiamo, però, che il giallorossi hanno ben due gare da recuperare. Il posticipo di oggi vedrà l’Atalanta opporsi al Milan. Nel girone A dell’under 17 rimane tutto invariato con il Genoa che mantiene il primo posto, con 25 punti, grazie alla vittoria 3-1 contro il Bologna e la Fiorentina che non molla e si tiene a -2 dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo. Nel girone B, il derby di Milano rimane sugli stessi binari con l’Inter che mantiene il primato dopo la vittoria a Vicenza per 3-1 e il Milan che insegue a 3 punti di distanza dopo aver battuto l’Udinese 2-1. Nel gruppo C, goleada della Roma che ne fa 6 al Benevento ed è al comando con 27 punti. Subito dietro la Lazio, con 26, che vince 2-1 contro il Napoli e rimane “attaccata” ai cugini. Nel girone A dell’under 16, Juve e Monza a braccetto dopo le due vittorie di giornata contro Cremonese e Cagliari: entrambe con 20 punti a +2 sul Torino la cui gara con il Genoa è stata rinviata. Nel girone B, continua a volare il Milan che ne fa 6, in trasferta, al Cittadella ed è a +4 su Verona e Atalanta. Nel girone C, il Bologna continua a mietere record con la nona vittoria di fila, 27 punti e sette di vantaggio sulla Fiorentina che ha vinto il derby con il Pisa 4-1. Nel girone D, la Lazio mantiene il primato vincendo 4-0 a Benevento mentre la Roma fa suo il derby con il Frosinone (2-0) e rimane a -4.

