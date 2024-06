ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un classico. Agli Europei soprattutto. Guardare i precedenti può spaventare, soprattutto per quel che riguarda l’ultimo ventennio. Alla fine conta il campo e il presente, non la storia, ma quella recente un senso ce l’ha e dice ‘furie rossè, fatta eccezione per la semifinale di Wembley di tre anni fa. Giovedì a Gelsenkirchen Italia e Spagna si affronteranno per la 41esima volta da quando la palla rotola. Al di là delle amichevoli, nelle ultime tre kermesse continentali il “derby” è sempre stato in menu: la semifinale degli ultimi Europei vinta ai rigori dall’Italia e quelle di Nations League 2021 e 2023 vinte invece dalla Spagna (entrambe 2-1). Il 6 luglio 2021 a Wembley, nel penultimo atto che poi portò gli azzurri al trionfo contro i padroni di casa, segnarono Federico Chiesa e Alvaro Morata. Saranno tra i protagonisti anche giovedì a Gelsenkirchen.

In campo, oltre all’autore del gol, c’erano anche Donnarumma, Di Lorenzo, Barella e Jorginho (segnò uno dei 4 rigori), in panchina Meret, Bastoni e Cristante, in tribuna Raspadori, tutti nel gruppo di questa Italia di Spalletti. Dall’altra Unai Simon, Laporte, Pedri, Oyarzabal, Olmo, Ferran Torres in campo, in panchina Morata (poi in campo e soprattutto in gol all’80° e poi dal dischetto), Rodri e Fabian Ruiz.

In tutto 9 i confermati sia in una che nell’altra selezione. Questa è una Spagna diversa. Luis De La Fuente fa un gioco differente rispetto a quello di Luis Enrique, meno palleggio, più verticalizzazioni. L’Italia di Roberto Mancini e quella di Luciano Spalletti sono simili in alcuni particolari, ma anche gli azzurri sono cambiati.

Tornando alla storia della sfida di giovedì, quella tra azzurri e furie rosse è la partita più volte disputata della Fase Finale dell’Europeo: 7 confronti diretti, saranno 8 con quello in programma a Gelsenkirchen, quarto confronto diretto consecutivo all’Europeo dal 2008 (5 incontri in 4 tornei, due volte nel 2012). In tutto Italia e Spagna si sono affrontate 40 volte: 11 vittorie italiane (l’ultima nel 2016 a St. Denis, quando gli azzurri di Antonio Conte vinsero 2-0), 16 pareggi (l’ultimo a Wembley nel 2021), 13 vittorie spagnole, l’ultima a Enschede nel 2023. Considerando il periodo dal 2000 a oggi, però, il parziale per la Spagna è ancora più netto: 7 vittorie a 2, oltre a 7 pareggi, che in 3 casi hanno portato ai rigori, con un parziale di 2-1 per gli iberici (avanti nel 2008 ai quarti di Euro e nel 2013 in semifinale di Confederations Cup, ko a Wembley a Euro 2021).

Considerando solo gli Europei, invece, Italia avanti nel bilancio dei precedenti: 2 vittorie (nell’88’ proprio in Germania, a Francoforte, 1-0 gol di Vialli e nel 2016 agli ottavi a St. Denis, 2-0), 4 pareggi (con 1 qualificazione per parte ai rigori, 2008 e 2020), 1 sconfitta (il 4-0 a Kiev nella finale 2012, quando gli azzurri di Prandelli vennero travolti al termine di un ottimo torneo). Tra le partite Italia-Spagna consegnate alla storia italiana ci sono la vittoria ai Mondiali 1934 nella ripetizione del match (1-0 gol di Meazza, con il “giallo” dell’assenza di Zamora); la prima e unica vittoria in Spagna allo Stadio Chamartin di Madrid nel 1949, ultima con i campioni del Grande Torino in Nazionale; il successo ai Mondiali di Usa ’94 (gol di Roberto Baggio) e quello ai rigori nella semifinale di Euro 2020 a Wembley. Sul fronte spagnolo, invece, memorabili le recenti vittorie: quella ai rigori a Euro 2008 ai quarti, il 4-0 in finale a Euro 2012 che consacrò lo straordinario ciclo della Spagna (secondo Europeo dopo il primo Mondiale del 2010), il netto 3-0 a Madrid nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, le due semifinali di Nations League 2021 e 2023, a Milano e Enschede.

