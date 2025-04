Spagna “Iniziativa autonomia del Marocco base più seria per questione Sahara occidentale”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Spagna ha ribadito che l’iniziativa per l’autonomia è “la base più seria, realistica e credibile per risolvere la controversia regionale” sul Sahara occidentale. In un comunicato stampa a seguito di un incontro a Madrid con il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini all’estero, Nasser Bourita, il ministro spagnolo degli Affari esteri, dell’Unione europea e della cooperazione, José Manuel Albares Bueno, ha ricordato che “la Spagna riconosce l’importanza della questione del Sahara per il Marocco, nonché gli sforzi seri e credibili del Regno nel quadro delle Nazioni Unite per trovare una soluzione reciprocamente accettabile”.

A questo proposito, la Spagna ritiene che l’iniziativa di autonomia marocchina, presentata dal Marocco nel 2007, sia “la base più seria, realistica e credibile per risolvere questa controversia”. Come riporta l’agenzia MAP, Questa conferma della posizione spagnola si inserisce nel quadro della dinamica internazionale creata sotto la guida del re Mohammed VI a sostegno della sovranità del Marocco sul Sahara e dell’iniziativa autonomista come unica soluzione a questa controversia. La Spagna ribadisce così il suo fermo appoggio all’iniziativa marocchina e consolida lo slancio internazionale creato, che “l’ultima risoluzione 2756 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite accoglie con favore” e che “ne sollecita il buon uso”.

– foto Map –

(ITALPRESS).