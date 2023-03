NANCHINO (CINA) – L’Italia della spada femminile è ancora sul podio. Luccicano di bronzo le azzurre nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Nanchino. Sulle pedane cinesi Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno conquistato la terza medaglia stagionale superando nell’assalto per il terzo posto la Polonia con il punteggio di 45-36. L’avventura delle spadiste italiane è iniziata nel tabellone degli ottavi di finale, da formazione numero 2 del seeding, con una facile vittoria per 45-15 contro il team Cina Taipei. Le azzurre hanno poi superato l’Ungheria nei quarti con il risultato di 36-31, guadagnandosi un posto tra le migliori quattro della competizione al termine di un match perfetto, comandato sin dal principio e concluso con il parziale di 13 stoccate a 11 per Rossella Fiamingo nell’ultima frazione contro la vincitrice della gara individuale di ieri, Anna Kun. La corsa dell’Italia è stata fermata in semifinale dalla Francia, che si è imposta con il punteggio di 36-27 dirottando le vice-campionesse del mondo e d’Europa in carica alla sfida per il bronzo contro la Polonia, che dall’altra parte del tabellone aveva incassato l’eliminazione della Corea beccando un “cartellino nero” per non combattività già nel secondo dei nove match. Nell’assalto per il podio le azzurre hanno lottato punto a punto fino alla terz’ultima frazione, quando Mara Navarria, con un parziale di 7-1 contro Magdalena Pawlowska, ha piazzato l’allungo decisivo verso la terza posizione, sancita dal successo per 45-36. Nella finalissima successo francese contro il team coreano. Dopo la gara individuale di ieri, in cui erano state solo sfiorate le medaglie ma non erano certo mancate buone indicazioni per il ct della spada azzurra Dario Chiadò, visti il quinto e sesto posto di Mara Navarria e Gaia Tradidi ma anche il numero complessivo di ben sei italiane tra le “top 16”, oggi il gran finale della trasferta cinese con il terzo posto per la squadra delle spadiste guidata a Nanchino dai maestri Daniele Pantoni, Massimo Zenga e Roberto Cirillo. E’ il terzo podio della stagione per l’Italia della spada femminile, dopo la vittoria nel debutto a Tallinn e l’argento conquistato a febbraio nella tappa di Barcellona.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com