SpaceX valuta un nuovo spazioporto in Louisiana

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – L’espansione della rete di basi di lancio potrebbe rappresentare uno dei prossimi passaggi nella strategia industriale di SpaceX. In questo contesto si inserisce l’ipotesi di un nuovo spazioporto per Starship in Louisiana, che secondo un post pubblicato su X da Dima Zeniuk vedrebbe l’azienda nelle fasi finali di una trattativa relativa a circa 130.000 acri di territorio costiero nei pressi di Pecan Island, nella Vermilion Parish. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali di SpaceX che confermino la conclusione dell’operazione. La notizia, tuttavia, si inserisce in una serie di indiscrezioni e sviluppi emersi negli ultimi mesi sul possibile interesse dell’azienda per quest’area della costa della Louisiana. In precedenza, SpaceX aveva dichiarato di essere costantemente alla ricerca di siti idonei per espandere in futuro le operazioni di Starship, sia negli Stati Uniti sia a livello internazionale, senza confermare uno specifico progetto nello Stato.

L’elemento più rilevante della notizia non è tanto la trattativa immobiliare quanto il possibile ampliamento della rete di infrastrutture dedicate a Starship, il sistema di trasporto spaziale completamente riutilizzabile sul quale SpaceX fonda la propria strategia di crescita. L’azienda ha più volte indicato l’obiettivo di aumentare sensibilmente la frequenza dei voli, una prospettiva che richiede la disponibilità di più siti di lancio e di strutture capaci di supportare produzione, integrazione, test e operazioni. In quest’ottica, la ricerca di nuove località rappresenta un’evoluzione coerente con la strategia industriale dichiarata dalla società. La posizione indicata dalla fonte presenta inoltre alcune caratteristiche generalmente favorevoli allo sviluppo di infrastrutture spaziali: accesso al Golfo del Messico, collegamenti marittimi e fluviali, disponibilità di ampie superfici e una densità abitativa contenuta. Elementi che, se confermati, potrebbero agevolare le attività operative e logistiche di un futuro spazioporto. L’eventuale realizzazione di un nuovo spazioporto per Starship avrebbe implicazioni che vanno oltre le sole operazioni di lancio.

Negli ultimi mesi la Louisiana ha adottato iniziative volte a rafforzare l’attrattività dello Stato nei confronti dell’industria aerospaziale, mentre rappresentanti istituzionali locali hanno confermato interlocuzioni con operatori del settore, senza tuttavia annunciare accordi specifici con SpaceX. Nel post pubblicato da Dima Zeniuk si afferma inoltre che il progetto potrebbe creare migliaia di posti di lavoro. Si tratta, allo stato attuale, di una stima riportata dalla fonte e non supportata da dati ufficiali o da valutazioni economiche pubbliche. Qualora il progetto venisse confermato, le ricadute potrebbero interessare un’ampia parte della filiera spaziale, coinvolgendo imprese specializzate nella costruzione di infrastrutture, ingegneria, logistica, manifattura avanzata e servizi di supporto alle operazioni spaziali.

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