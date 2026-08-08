Urso nomina Mario Cospito commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana

ROMA (ITALPRESS) – Mario Cospito è stato nominato commissario straordinario per l’Asi. A darne notizia il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso.

“Auguro buon lavoro all’ambasciatore Mario Cospito, chiamato a guidare l’ASI in questa fase importante, nel segno della continuità con l’importante lavoro svolto da Teodoro Valente – afferma Urso – una scelta fondata sulla sua lunga esperienza istituzionale e sulla profonda conoscenza del settore spaziale, maturata prima in Avio e poi come consigliere diplomatico del Mimit, con diretta responsabilità sul dossier Spazio. Competenze certamente preziose in una fase strategica per lo spazio italiano, con la presidenza del Consiglio ESA e gli importanti appuntamenti internazionali che l’Italia ospiterà nei prossimi mesi. Nel contempo, avvieremo fin da subito la procedura di selezione prevista dalla legge per individuare il nuovo presidente dell’Agenzia” conclude.

– Foto Ipa Agency –

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