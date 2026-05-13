SpaceX assembla Starship V3 con il veicolo orbitale

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – SpaceX ha completato il primo full stack di Starship V3, assemblando per la prima volta la nuova configurazione completa del sistema tra booster e veicolo orbitale. L’immagine condivisa dall’azienda mostra un programma che sta entrando rapidamente in una fase molto diversa rispetto ai primi anni di sviluppo. La V3 non rappresenta soltanto un nuovo prototipo.

SpaceX punta ad aumentare capacità di carico, frequenza di volo e velocità operativa, avvicinando Starship a un modello pensato per missioni continue e non più solo per campagne sperimentali. La differenza si vede soprattutto nel tipo di lavoro che il programma sta affrontando. Assemblare un sistema completo significa verificare integrazione strutturale, procedure operative, compatibilità tra segmenti e preparazione ai futuri test di volo. Attività che assumono un peso crescente quando l’obiettivo diventa costruire una piattaforma capace di operare con cadenza elevata.

Starship sta progressivamente uscendo dalla dimensione del prototipo sperimentale per avvicinarsi a quella di infrastruttura industriale. Ed è un passaggio che potrebbe cambiare profondamente il mercato spaziale. Le ambizioni di SpaceX vanno ben oltre il semplice aumento della capacità di lancio.

Starship è progettata per sostenere logistica lunare, missioni verso Marte, trasporto di grandi costellazioni satellitari e future infrastrutture commerciali in orbita. Più aumenta la scala del sistema, più cresce anche la complessità industriale necessaria per sostenerlo. Produzione seriale, integrazione rapida, gestione dei test e frequenza operativa iniziano a diventare importanti quanto il design stesso del veicolo. Anche il settore osserva con attenzione questa evoluzione.

Se Starship riuscirà davvero a raggiungere una cadenza elevata di missioni, l’intera economia spaziale potrebbe subire una trasformazione significativa, soprattutto sul fronte dei costi di accesso all’orbita e della capacità di trasporto disponibile. Per ora il primo full stack della V3 resta un passaggio tecnico. Ma mostra con sempre maggiore chiarezza la direzione del programma: trasformare Starship da piattaforma sperimentale a sistema operativo su larga scala.

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