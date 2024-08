VENEZIA (ITALPRESS) – “Grazie alla manovra IRAP riusciamo a garantire nel bilancio di previsione 50 milioni di euro che, senza esitazione, la Giunta destinerà al completamento del collegamento tra la rotatoria SP 42 e piazza Torino, con lo scavalco del canale Cavetta. Questa infrastruttura consentirà di alleggerire il traffico in entrata a Jesolo, anche in vista della realizzazione della Via del Mare. Ringrazio il comune di Jesolo che si è reso disponibile a cofinanziare la progettazione della bretella; dopo tanti anni di studio e analisi, è evidente che diamo risposte concrete alla realizzazione di quest’opera che risolverà una importante criticità sul territorio. Questo risultato è frutto dell’intenso lavoro che ci vede impegnati da almeno due anni, sia con Jesolo sia con Cavallino Treporti, e che ora ci permette di annunciare la progettazione e la realizzazione di questa bretella. Un collegamento complementare che definisce il tracciato di una infrastruttura strategica per il litorale veneziano”.

Così la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione del Veneto, Elisa De Berti, è intervenuta questa mattina a Jesolo in occasione del punto stampa fissato per sottoscrivere l’accordo di programma relativo alla realizzazione della bretella di prosecuzione della strada regionale 43 in direzione “Cortellazzo”. Presenti per la firma il sindaco Christofer De Zotti, l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione del Veneto, Francesco Calzavara, e il direttore generale di Veneto Strade, Giuseppe Franco.

Il documento sottoscritto prevede l’impegno da parte del Comune di trasferire a Veneto Strade il progetto esistente e risalente al 2010 del raccordo stradale, cosicchè la società possa aggiornarlo, predisporre lo screening ambientale, e sviluppare il progetto esecutivo. Il costo di tali attività è di circa 300mila euro e sarà sostenuto dal Comune di Jesolo. L’obiettivo condiviso è quello di aprire il cantiere entro il 2027 e consegnare l’opera alla città di Jesolo nel 2029.

“C’è soddisfazione nel vedere che anche il progetto della Via del Mare, opera seppur molto discussa, sta andando avanti e dimostra la visione e la capacità di fare squadra tra enti. Ringrazio per questo il presidente Zaia e la vicepresidente De Berti per l’attenzione che hanno sempre dimostrato per il litorale veneziano e per la Via del Mare in particolare, l’unico intervento di finanza di progetto ad aver concluso l’iter di aggiudicazione – ha aggiunto l’assessore Calzavara -. La funzione della bretella è quella di sgravare una percentuale importante di traffico (pari al 30%) che appesantisce il flusso dalla rotonda Frova al Picchi, liberando le aree maggiormente congestionate, specialmente il centro storico di Jesolo Paese, che vedrà in futuro anche un aumento della qualità di vita dei residenti”.

-foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]