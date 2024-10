Sostenibilità, comitati indipendenti per corretti incentivi ai manager

MILANO (ITALPRESS) - Nelle aziende servono più comitati indipendenti e competenti per corretti incentivi ai manager in ottica sostenibilità nel lungo periodo e non nel breve. Ne ha parlato Andrea Melis, Professore Ordinario di Economia aziendale dell’Università di Cagliari, ospite di Focus ESG, format tv dell'Italpress. fsc/gsl