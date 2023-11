Sostenibilità, Arpa Lombardia punta su una comunicazione più efficace

MILANO (ITALPRESS) - "Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo. Credo invece che frutto dell’uomo sia la mala gestione della qualità dell’ambiente. Dell’uomo, non delle istituzioni che da diversi anni stanno seguendo una linea di consapevolezza di quella che deve essere la gestione dell’ambiente". Per Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, è quindi il possesso di una consapevolezza chiara e concreta a far la differenza quando cittadini e imprese si trovano di fronte alle tematiche ambientali. Come sottolineato nell'intervista rilasciata per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia stampa Italpress, una maggiore consapevolezza può passare solo attraverso una comunicazione efficace. "Come Arpa Lombardia, dal 2012 stiamo organizzando dei corsi di formazione sia per preparare sia per sensibilizzare i cittadini alla questione ambientale - spiega - L’obiettivo è combattere il messaggio di eco-ansia: io non ci credo, anzi essendo una persona che ha molto a cuore i giovani ritengo che le cose vadano spiegate per come devono essere spiegate". Spiegare un tema di stretta attualità come la fragilità del nostro ecosistema non è però facile neppure per un ente come Arpa Lombardia che, nelle parole della stessa Lo Palo, sconta un "ingessamento a livello di comunicazione" e una cattiva fama di "organismo punitivo" per le imprese. fsc/gsl