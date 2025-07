Sostegno del Mase all’Ucraina, cooperazione per il monitoraggio della qualità dell’aria

ROMA (ITALPRESS) – Previsto un finanziamento di 2,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo progetto strategico in Ucraina, dedicato a un tema di massima priorità per il Governo di Kiev: il monitoraggio della qualità dell’aria, gravemente impattata non solo dall’inquinamento industriale e dalle strutture obsolete della rete di monitoraggio, ma anche dalla guerra ancora in corso. È quanto prevede il progetto di cooperazione nell’ambito del Memorandum d’intesa per lo sviluppo sostenibile tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) italiano e Ministero della Protezione Ambientale e delle Risorse Naturali dell’Ucraina (MEPNR) approvato a margine della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina (URC2025), ospitata a Roma il 10 e 11 luglio 2025.

Con questo progetto il MASE conferma, dunque, il proprio impegno nel sostenere l’Ucraina nelle strategie di monitoraggio ambientale e nel percorso di riforme per l’adesione all’Unione Europea. Il progetto, nato anche grazie alla solida collaborazione tra il MASE e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), incardinato sul Centro UNDP di Roma per il Clima e l’Energia, sarà attuato da UNDP attraverso PISTA (Platform for Investment Support and Technical Assistance), piattaforma operativa dedicata al sostegno tecnico e all’attrazione di investimenti per il clima.

Il modello di cooperazione tra MASE e UNDP, concepito per promuovere la cooperazione ambientale su scala globale, si dimostra dunque efficace anche nel contesto ucraino, puntando a creare il primo Laboratorio Nazionale di Riferimento per il monitoraggio della qualità dell’aria, accompagnato da una stazione pilota di monitoraggio. Trattandosi di un progetto modulare, ulteriori risorse potranno essere mobilitate da altri donatori per ampliare la rete di monitoraggio su scala nazionale. La realizzazione di questo progetto avvicinerà l’Ucraina agli standard europei, assicurando il rispetto degli impegni assunti dal Paese nell’ambito dell’Accordo di associazione UE-Ucraina, con particolare riferimento all’attuazione della legislazione sulla qualità dell’aria. In questo quadro il MASE, in collaborazione con UNDP, supporta ancora una volta l’Ucraina su un duplice fronte: la ripresa economica attraverso la sostenibilità e la spinta alle riforme per l’accesso all’Unione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).