Sospeso lo sciopero dei treni dell’11 giugno, il Mit “Vincono dialogo e buonsenso”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Mit ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini”. Così in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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