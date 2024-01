CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non sono un giustiziere, ma una persona che cerca di offrire una possibilità diversa alla Sardegna. Bisogna avere rispetto delle autonomie locali, il candidato di Meloni è stato imposto dai tavoli romani e altrettanto è accaduto al candidato del 5 Stelle. Il Pd con una mossa suicida ha aderito pedissequamente alla decisione del 5 Stelle. Mi chiedo se quando si discuterà di questioni che riguardano il futuro dell’Isola un presidente scelto da Roma risponderebbe agli interessi dei sardi o dei partiti nazionali”. Così Renato Soru intervenuto alla trasmissione di Radio Uno “Il Rosso e il Nero” con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. “C’è un bel confronto aperto e io sto correndo per vincere – ha affermato il candidato sostenuto da liste del centrosinistra e indipendentiste – credo che la competizione sarà tra noi, una coalizione sarda, e la destra. Il centrosinistra ha deciso di annullarsi seguendo il populismo del 5 Stelle, una storia che non ha nulla a che fare con il Pd. La politica merita una coerenza di fondo”.

Infine un giudizio netto sui due principali candidati in corsa per la leadership nel centrodestra: “Tra Truzzu e Solinas cosa salvo? Voglio dare il punto di vista rappresentato dai sondaggi del Sole 24 Ore: Solinas è ventesimo su venti governatori per gradimento, Truzzu è terzultimo su ottanta sindaci. Una bella lotta”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).