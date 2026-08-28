Sorteggio Conference League, l’Atalanta pesca l’Ajax in trasferta

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – L’Atalanta affronterà l’Ajax in trasferta. Questo quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Montecarlo per la Conference League 2026-27.

I nerazzurri di Sarri, oltre l’Ajax in trasferta, affronteranno in casa Pafos (Cipro), Kairat Almaty (Kazakistan) e Mjallby (Svezia). Mentre lontano da Bergamo dovranno vedersela anche con Borac (Bosnia) e Riga (Lettonia).

Il format prevede una fase campionato con tabellone a 36 squadre (6 gare per ogni squadra, tre in casa e tre in trasferta) e classifica unica: prima giornata il 15 ottobre, ultimo turno il 17 dicembre. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (18 e 25 febbraio) – accoppiamenti determinati secondo la stessa classifica – e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta fino alla finale del 2 giugno al Besiktas Park di Istanbul.

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