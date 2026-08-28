Coppa America, Alinghi in acqua a Napoli in vista della Preliminary Regatta / Video

NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli si respira già aria di Coppa America. Dopo Luna Rossa e New Zealand, è Alinghi a scendere in acqua nel Golfo di Napoli, dove dal 24 al 27 settembre prossimi è in programma la Preliminary Regatta, primo appuntamento ufficiale in vista dell’America’s Cup 2027.

Le immagini degli allenamenti del team svizzero, realizzate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano, raccontano una città sempre più proiettata verso il grande appuntamento velico internazionale.

Nel video trovano spazio anche le immagini di Nisida, dove nell’area militare del porticciolo sono già stati completati i sei hangar destinati a ospitare i team impegnati nella regata preliminare di settembre. Proseguono parallelamente i lavori nell’area di Bagnoli, destinata ad accogliere le basi operative dei team per la Coppa America del 2027.

Il progetto coinvolge anche il cuore della città. Sul Lungomare Caracciolo è infatti prevista la realizzazione del Race Village, che accompagnerà la competizione con eventi e attività gratuite aperte al pubblico, portando lo spettacolo della Coppa America direttamente sul waterfront napoletano.

La regata preliminare di settembre rappresenterà un passaggio strategico per i team, chiamati a confrontarsi sul campo di regata e a studiare le caratteristiche del Golfo di Napoli e le strategie degli avversari. Ma sarà anche il primo grande banco di prova per una manifestazione destinata a lasciare una presenza molto più lunga in città.

I team resteranno infatti a Napoli fino alla conclusione della competizione, prevista a fine luglio 2027. Un periodo di quasi un anno nel quale la Coppa America si trasformerà in un importante volano per il territorio, con ricadute attese sul turismo, sull’economia, sui territori, sull’occupazione e sulla promozione internazionale dell’Italia, di Napoli e della Campania.

L’appuntamento di settembre sarà dunque solo l’inizio: Napoli si prepara ad accogliere uno dei più prestigiosi eventi sportivi internazionali e a trasformare il Golfo, il lungomare e i suoi luoghi simbolo nel grande palcoscenico della vela mondiale.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).