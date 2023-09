VENEZIA (ITALPRESS) – Il vicesindaco di Venezia e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, si è recato alla palestra comunale del Centro civico Manin, in via Rio Cimetto alla Gazzera, con il il consigliere comunale Riccardo Brunello. “Questi interventi – ha spiegato il vicesindaco Tomaello – sono la testimonianza concreta del nostro impegno verso l’efficientamento degli impianti sportivi comunali sia dal punto di vista ambientale che economico. Questa è solo una piccola parte, perchè proprio in questi giorni stanno partendo i lavori in altri nove centri sportivi distribuiti su tutto il territorio comunale”. La visita, a cui ha preso parte anche Renata Mocellin, capocondominio del Centro civico Manin e presidente della Polisportiva Aquilone, è stata l’occasione per valutare la riqualificazione, recentemente completata, dei serramenti e dell’impianto di illuminazione della struttura: si tratta di interventi fanno parte di un più ampio progetto di efficientamento energetico approvato dalla Giunta comunale a luglio 2022, finanziato con un investimento di 470mila euro a valere sui fondi Pon Metro – REACT_EU, che ha interessato le palestre delle ex scuole Manin alla Gazzera e De Nicola a Favaro Veneto, e della Spes a Carpenedo.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).