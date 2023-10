SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi nel “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina.

Il 28enne di Torino, numero 59 Atp, ha battuto 6-3 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di partita, l’australiano Philip Sekulic, numero 298 del mondo, promosso dalle qualificazioni. Giornata top per Sonego al servizio: 13 ace e nessun doppio fallo, il 64% di prime in campo con il quale ha portato a casa l’82% dei punti ed un 52% di punti vinti anche con la seconda. Il piemontese ha annullato tutte e quattro le palle-break concesse (tutte nel secondo set) ed ha chiuso con 29 vincenti a fronte di 9 errori gratuiti (13 contro 11 il bilancio per il suo avversario).

Sonego al secondo turno troverà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 13 del ranking e 10 del seeding. Il piemontese è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con il 25enne di Hyattsville, Maryland, e si è aggiudicato proprio gli ultimi due, il più recente al terzo turno del Masters 1000 di Miami a fine marzo.

Matteo Arnaldi rischia ma alla fine approda al secondo turno: il 22enne sanremese, numero 42 del mondo, riesce a spuntarla sull’australiano Alexei Popyrin, numero 43 Atp che lo aveva battuto in un’accesa semifinale sulla terra rossa di Umago lo scorso luglio, per 4-6 6-3 6-4 dopo due ore e 15 minuti di gioco. Sulla strada di Arnaldi c’è ora il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 27 del ranking e 21 del seeding: si tratta del primo confronto assoluto fra i due.

Primo turno fatale invece per Stefano Napolitano: il 28enne biellese, numero 252 del mondo e proveniente delle qualificazioni, alla sua terza partecipazione in un main draw “1000” (dopo Roma 2017 e 2023) cede al kazako Beibit Zhukayev, numero 302 Atp, per 7-5 7-5 dopo un’ora e 55 minuti di gioco.

