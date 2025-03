MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Disco rosso per gli azzurri impegnati sabato pomeriggio al Miami Open. Lorenzo Sonego è stato infatti eliminato al secondo turno del secondo Masters 1000 della stagione, di scena sul duro dell’Hard Rock Stadium con un montepremi di 11.255.535 dollari. Il 29enne tennista piemontese, numero 38 del ranking mondiale, si è arreso in due set allo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 3 e 4 Atp, vincente con il punteggio di 7-6(2) 6-3.

Si ferma al secondo turno anche Matteo Arnaldi. Il 24enne tennista sanremese, numero 35 del ranking mondiale, si è arreso in tre set al ceco Tomas Machac, n.21 Atp e ventesima testa di serie, vincente con il punteggio di 6-2 1-6 6-3.

Infine, anche Luciano Darderi esce di scena al secondo turno. L’azzurro, numero 61 Atp, si è arreso al lucky loser australiano Adam Walton, 89esimo del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-4.

Nella tarda serata italiana le speranze azzurre sono legate a Matteo Berrettini, che sfida il francese Hugo Gaston.

Paolini ai quarti, Jabeur si ritira

Buone notizie invece dal torneo Wta 1000. Jasmine Paolini si è infatti qualificata per gli ottavi di finale, dove affronterà per un posto nei quarti la vincente del match tra la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Hailey Baptiste. La tennista toscana, testa di serie numero 6, ha approfittato sul 4-3 nel primo set in proprio favore del ritiro della tunisina Ons Jabeur, 31esima forza del tabellone.

