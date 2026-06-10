Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI stabile al 29,5%, il Pd al 20,5% e il M5S al 13%

ROMA (ITALPRESS) – Fratelli d’Italia è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 20 maggio e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 20,5% che perde un punto percentuale (-1%). È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 13% è stabile. Anche Forza Italia e Lega restano al 7%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 5,5% come nella scorsa rilevazione, Futuro Nazionale (Vannacci) è al 4,5% e sale di mezzo punto (+0,5%). Azione al 2,5% guadagna mezzo punto (+0,5%) mentre Italia Viva al 2% lo perde (-0,5%). Noi Moderati è all’1,5% stabile come +Europa all’1% e il Partito Liberaldemocratico anch’esso all’1%. In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), è al 44% in calo di un punto e mezzo (-1,5%). La stima dell’affluenza si attesta al 61% (+1% rispetto allo scorso 20 maggio).

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