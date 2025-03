Sondaggio Eurobarometro, i giovani maltesi sono i più ottimisti sul futuro dell’UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un nuovo sondaggio Eurobarometro rivela che i giovani maltesi sono i più ottimisti riguardo al futuro dell’Unione Europea, con il 92% che esprime un’opinione positiva sul blocco, ben al di sopra della media dell’UE del 61%.

Il sondaggio, che raccoglie le opinioni dei giovani europei sulle sfide e le priorità dell’UE, mostra che i giovani maltesi non solo sono speranzosi riguardo al futuro dell’UE, ma sono anche molto positivi sull’impatto che questa ha sulle loro vite.

Il sondaggio, che si concentra sui giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, ha rilevato che quasi la metà dei giovani maltesi (48%) è “molto ottimista” riguardo al futuro dell’UE, mentre il 44% è “piuttosto ottimista”. Questo rappresenta la percentuale più alta di ottimismo nell’UE, con solo il 15% dei giovani dell’Unione che condivide lo stesso sentimento. Al contrario, il 31% dei giovani dell’UE esprime pessimismo riguardo al futuro del blocco, mentre solo il 5% dei giovani maltesi è “piuttosto pessimista” e nessuno è “molto pessimista”.

I giovani maltesi sono anche tra i più propensi a ritenere che l’UE abbia un impatto positivo sulla loro società. Secondo il sondaggio, l’86% dei giovani maltesi ritiene che l’UE abbia un effetto positivo sulla loro comunità, con il 50% che lo considera “molto positivo”. Questa è la percentuale più alta nell’UE. In confronto, solo il 19% dei giovani nell’UE ritiene che l’Unione abbia un impatto molto positivo.

Mentre l’ottimismo è una caratteristica distintiva della visione dei giovani maltesi sull’UE, il sondaggio evidenzia anche la loro convinzione nei benefici concreti che l’UE porta nelle loro vite quotidiane. Una percentuale significativa (48%) associa l’UE a opportunità come Erasmus+, DiscoverEU e il Corpo Europeo di Solidarietà, superando di gran lunga la media dell’UE del 30%. Al contrario, i giovani maltesi sono meno propensi a collegare l’UE alla libertà di viaggiare: il 27% di loro associa l’UE a questo aspetto, rispetto al 39% dei loro coetanei nell’UE.

Per quanto riguarda le priorità dell’UE, il sondaggio mostra che i giovani maltesi sono più preoccupati per la migrazione irregolare (27%), seguita dal cambiamento climatico (25%) e dalle questioni economiche (23%). Al contrario, la sicurezza e la difesa è la principale priorità per i giovani dell’UE nel complesso (31%), seguita dal cambiamento climatico (27%) e dalla salute pubblica (26%).

Il sondaggio rivela anche che, mentre l’inflazione è la principale preoccupazione per i giovani di tutta l’UE (41%), solo il 26% dei giovani maltesi condivide questa preoccupazione. Al contrario, il cambiamento climatico (29%) e la sicurezza dell’UE (27%) sono le loro principali preoccupazioni per il futuro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).