Soluzioni per una mobilità urbana sempre più efficiente, sicura e sostenibile: questo il tema al centro degli interventi di Bosch nell’ambito dell’ottava edizione di Citytech, in programma a Milano giovedì 23 e venerdì 24 settembre in versione ibrida, fisica e digitale. Nell’ottica di una mobilità locale a zero emissioni, infatti, Bosch ha sviluppato una soluzione che consente di monitorare lo stato della qualità dell’aria per identificare interventi e misure correttive. L’Immission Monitoring Box (IMB), il dispositivo di misurazione di emissioni atmosferiche certificato CE, è in grado di monitorare gli agenti inquinanti e il loro valore specifico. A questo, si aggiungono due servizi basati su cloud: l’Environmental Sensitive Traffic Management (ESTM) che, tramite simulazioni, consente di creare mappe delle emissioni provenienti da traffico veicolare, e l’Eco-Loop, un sistema di mappatura real time della qualità dell’aria che include non solo il traffico veicolare ma tutti i possibili agenti inquinanti del territorio in esame. Questa soluzione permette, per esempio, di prevedere quale effetto avranno le emissioni legate al traffico sulla qualità dell’aria in determinate condizioni meteorologiche. Inoltre, i dati rilevati possono essere utilizzati per intervenire sulla gestione del traffico con largo anticipo e capire come e in quale misura interventi come la deviazione del traffico o la modifica delle fasi semaforiche possano contribuire a migliorare il flusso del traffico e, quindi, la qualità dell’aria. Perseguendo l’obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile, Bosch offre anche servizi per l’elettromobilità, come Convenience Charging. Grazie ad esso, Bosch solleva i guidatori dall’onere di trovare stazioni di ricarica pubbliche presso le quali ricaricare e pagare. Inoltre, la soluzione di ricarica e navigazione integrata consente di effettuare previsioni realistiche e una pianificazione del percorso che tiene conto di diversi fattori, come le soste di ricarica necessarie. Inoltre, sarà presentato il Tram Forward Collision Warning, l’innovativo sistema di assistenza alla guida per tram sviluppato da Bosch Engineering. In caso di rischio di collisione, il sistema, costituito da una telecamera, un sensore radar e una centralina, allerta il conducente del tram con un segnale acustico e un’indicazione visiva sul pannello di controllo. Nel caso in cui il conducente non intervenga o lo faccia in modo tardivo, il sistema frena automaticamente il veicolo fino ad arrestarlo, così da impedire o almeno ridurre quanto più possibile l’impatto.

(ITALPRESS).