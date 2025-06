Solo pari per il River Plate, decisiva la sfida con l’Inter

ROMA (ITALPRESS) – Il River Plate deve rinviare l’appuntamento con gli ottavi di finale del nuovo Mondiale per Club targato Fifa, in scena negli Stati Uniti. Nel girone E gli argentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Monterrey nel match disputato al Rose Bowl di Pasadena. Il River, infatti, era obbligato a vincere per garantirsi il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. In un match combattuto e nervoso contro un coriaceo avversario i tre punti non sono arrivati nonostante le tante occasioni create, in particolare con il suo giovane talento Franco Mastantuono, autore di una prestazione brillante e sempre pericoloso tra le linee messicane. Al 91′, Castano ha lasciato i suoi in dieci, dopo un doppio giallo. L’ammonizione di Enzo Pèrez e Giuliano Galoppo, entrambi diffidati, complica la situazione degli argentini, che nella sfida decisiva contro l’Inter a Seattle, saranno costretti a rinunciare ai tre centrocampisti titolari. Il Monterrey affronterà gli Urawa Red Diamonds, già eliminati.

Nel girone F il Fluminense supera in rimonta 4-2 l’Ulsan HD e i sudcoreani sono fuori dal Mondiale per Club. I sudamericani, invece, rimangono in corsa per la qualificazione, basterà non perdere nell’ultima partita contro il Mamelodi. A sbloccare il match è il Fluminense al 27′, con una punizione di Arias, che insacca il pallone sotto l’incrocio. Ma l’Ulsan reagisce e

al 37′ trova il pareggio con Jin-Hyun Lee, bravo a finalizzare l’ottima azione di Won-Sang Um, autore di un assist preciso. E proprio allo scadere del primo tempo, al 48′ arriva l’1-2: assist di Lee e colpo di testa vincente di Won-Sang. Nella ripresa sale nuovamente in cattedra il Fluminense che al 66′ pareggia con Nonato puntuale nel raccogliere una respinta corta e infilare il 2-2. La pressione dei brasiliani aumenta, e all’83’ arriva il gol del sorpasso: su calcio d’angolo, il difensore centrale Freytes è il più lesto a farsi trovare pronto sul secondo palo e spingere il pallone in rete dal limite dell’area piccola. Keno, subentrato nel secondo tempo, firma la rete del 4-2 nei minuti di recupero.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).